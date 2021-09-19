Во второй день выборов в Госдуму России украинские военные обстреляли из минометов и гранатометов поселок в Горловке, Крутую Балку и Новоласпу

По территории Республики было выпущено 28 мин калибром 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили «режим тишины» на линии разграничения с ДНР. По территории Республики было выпущено 28 мин калибром 120 мм и 7 гранат из СПГ. Об этом сообщило управление Народной милиции ДНР.

На Донецком направлении боевики 25-й бригады совершили минометный обстрел поселка Крутая Балка, выпустив 17 мин.

На Горловском направлении каратели 10-й бригады обстреляли из СПГ горловский поселок шахты имени Гагарина, выпустив 7 гранат.

На Мариупольском направлении военные преступники 93-й бригады нанесли минометный удар по селу Новоласпа, выпустив 11 мин калибром 120-мм.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что выборы в Государственную думу РФ проходят с 17 по 19 сентября. В них участвуют жители ДНР с российским гражданством. Десятки тысяч людей выезжают в Ростовскую область или голосуют дистанционно в инфоцентрах на территории ДНР.

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