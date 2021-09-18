Погода в Донецке: 19 сентября синоптики прогнозируют дождь

Погода в Донецке 19 сентября будет пасмурной на протяжении всего дня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 19 сентября будет пасмурной на протяжении всего дня. Утром ожидается дождь, который в обед наберет силу, но ближе к вечеру он начнет уже затихать. Изредка из-за туч будут пробиваться солнечные лучи.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +14 до +18 градусов тепла. Скорость воздушных потоков в среднем составит 10 метров в секунду, но возможны порывы до 13 метров в секунду. Направление ветра южное.

Народный прогноз погоды. 19 сентября почитается память архистратига Михаила. В это время начинались так называемые Михайловские заморозки по утрам. В старину наши предки определяли погоду на зиму по тому как опадают осиновые листья. Когда они ложатся «лицом» вверх, то это означает студеную зиму, «изнанкой» кверху – к теплу.

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