Луганский цирк отмечает 50-й юбилейный сезон

В новой программе представлены различные номера с животными Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В луганском государственном цирке стартовал 50-й сезон. Артисты подготовили новую программу «Феерия» с участием гостей из России и Беларуси. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— В Беларуси цирк очень развит, в Луганске тоже прекрасное цирковое здание, и люди очень тепло нас принимают, в конце встали – очень-очень приятно было и душевно. Здесь очень добрая, сердечная публика, как в Беларуси, видимо, мы очень похожие люди, — отметил минский дрессировщик Андрей Теплыгин.

В новой программе представлены номера воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, ходулистов, клоунов и укротителей зверей. Подготовлены особые номера с дрессированными медведями, которые умеют ездить на велосипедах, мотоциклах и гироскутерах, а обезьяны капуцины продемонстрируют свою игру на музыкальных инструментах.

Программу будут показывать в луганском цирке только по выходным до 18 октября. Приобрести билеты на шоу можно в любой день на кассе.

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