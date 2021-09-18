В Донецке появился кинотеатр под открытым небом

Киносеансы организовываются по инициативе общественного движения "Донецкая Республика". Фото: ОДДР

Пока погода позволяет в Донецке организовали импровизированный театр под открытым небом. Смотры фильмов проводят каждую пятницу на площадке за зданием Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, на бульваре Пушкина.

Первый смотр фильма был организован в эту пятницу, 17 сентября. Дончанам показывали космический триллер «Салют-7».

— «Салют-7» – прекрасный благородный фильм, он по-настоящему сильный и эмоциональный. Я очень вдохновился этим фильмом. Он трактует несгибаемый дух нашего народа, — поделился один из зрителей.

Главная особенность «кинотеатра» заключается в его репертуаре. Для просмотра выбираются фильмы из российского фонда кино.

Ранее бесплатные киносеансы организовывались по всей Донецкой Народной Республике. За это отвечал проект молодых активистов под названием «Мобильный кинотеатр». Однако пандемия коронавируса и здесь внесла свои коррективы и работа проекта на время была приостановлена.

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