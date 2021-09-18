В ДНР организовали бесплатные ж/д рейсы в Россию для голосования на выборах

Бесплатные железнодорожные рейсы до Ростовской области курсируют с первого дня выборов. Фото: Официальный сайт ДНР

Для жителей ДНР, желающие принять участие в выборах в Государственную думу РФ, проезд на поездах будет бесплатным. Это касается определенных рейсов, попасть на которые можно только по записи в Инфоцентрах. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

— С целью обеспечения реализации прав жителей ДНР, имеющих гражданство Российской Федерации, на участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, с 17 по 19 сентября 2021 года будет организовано бесплатное железнодорожное сообщение для желающих проголосовать на избирательных участках в РФ, — говорится в сообщении.

Напомним, что голосование на выборах в Государственную думу РФ проходит с 17 по 19 сентября. Жители Республики с российским гражданством могут в них участвовать в очном или дистанционном формате. В первом случае для людей организовали выездные автобусные и железнодорожные рейсы в Ростовскую область.

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