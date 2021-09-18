Участие жителей Донбасса в выборах РФ войдет в учебники по истории

Глава ДНР отметил, что дончане боролись за право принимать участие в российских выборах с 2014 года. Фото: Фото: Анастасии Селивановой

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что участие жителей ДНР с российским гражданством в выборах РФ войдет в учебники новейшей истории Донбасса.

— Мы очень долго ждали и боролись за это с 2014 года, чтобы принимать участие в выборах, в выстраивании своего будущего. Это действительно эпохальное событие. Его смысл, его значение для Донбасса мы поймём, наверное, позже. Но то, что данное голосование, данное волеизъявление войдёт в учебники новейшей истории Донбасса – это абсолютно точно! — отметил руководитель государства во время своей рабочей поездки в Енакиево.

В Енакиево Глава Республики оценил работу информационного центра, где российские граждане могут дистанционно проголосовать на продолжающихся выборах в Государственную думу РФ. Местные жители отметили современность и удобство нового формата проведения голосования.

Напомним, что выборы в Государственную думу РФ проходят в течение трех дней с 17 по 19 сентября. В них могут принять участие жители ДНР с российским гражданством. Свой выбор можно сделать в очном формате с выездом на территорию Ростовской области или дистанционно в инфоцентрах.

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