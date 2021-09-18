Енакиевский металлургический завод возобновил выпуск стали

Второй филиал Енакиевского металлургического завода считается одним из крупнейших предприятий в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спустя почти восемь месяцев простоя производство стали в Енакиевском металлургическом заводе. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил начальник конвертерного цеха ЕМЗ Алан Секинаев.

— Мы запустили производство стали на ЕМЗ после длительного простоя. В планах – выходить на проектные мощности, это 3 млн тонн стали в год, — поделился планами Секинаев.

На сегодняшний день на предприятии работает один из трех конвертеров, две установки печь-ковш и две машины непрерывного литья заготовки. Второй конвертер заработает после поставки чугуна, а третий – находится на капитальном ремонте.

Второй филиал Енакиевского металлургического завода считается одним из крупнейших предприятий в Донбассе. Оно специализируется на выпуске непрерывнолитой заготовки, сортового и фасонного проката из низкоуглеродистых и низколегированных сталей и чушкового чугуна. Всего здесь производится порядка 60 видов металлопродукции.

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