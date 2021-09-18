У жителей Попасной возникли проблемы со связью из-за работы РЭБ украинских боевиков

РЭБ используется для подавления сигналов управления беспилотников наблюдателей миссии ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Попасной жалуются на отсутствие связи из-за применения украинскими боевиками комплексов радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

— С целью подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) миссии ОБСЕ и недопущения вскрытия наблюдателями размещенной военной техники боевики 24-й бригады установили в жилом районе населенного пункта Попасная комплекс РЭБ TCI-903-02, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны ВСУ не зафиксировано. Вместо этого противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах Геевка, Счастье и вблизи Орехово-Донецкое.

— Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки, — заключили в оборонном ведомстве.

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