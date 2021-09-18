В ДНР насчитали шесть нарушений «режима тишины» со стороны Украины за сутки

В обстрелянных домах повреждены кровля и остекление Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе шесть раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Широкая Балка, Донецк, Лозовое, Ленинское, Новоласпа, — говорится в сообщении.

Противник обстрелял территорию Республики из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. В общей сложности было выпущено 67 боеприпасов.

Ранее сообщилось о том, что в результате обстрелов были ранены трое мирных жителей на севере столицы ДНР. Кроме того, еще зафиксированы повреждения жилых зданий. «Комсомолка» побывала на месте, чтобы заснять последствия украинской агрессии.

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