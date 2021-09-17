Погода в Донецке: 18 сентября утро порадует солнцем, но уже в середине дня небо покроется тучами

Погода в Донецке 18 сентября порадует утром солнцем Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 18 сентября порадует утром солнцем, но уже в середине дня небо покроется тучами, которые продержатся до самого вечера. При этом осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +7 до +23 градусов. Самая низкая температура будет ранним утром. Ближе к обеду воздух прогреется до максимальной отметки +23 градуса. Вечером ожидается +17 градусов тепла.

Ветер будет умеренный. Однако возможны сильные порывы ветра до 12 метров в секунду. Направление воздушных потоков юго-восточное. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу ее много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень и зима будут ранние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Донбасса впервые голосуют на выборах депутатов Госдумы России

Одни избиратели из Республик делают свой выбор – очно, другие – выезжают для этого в Ростовскую область (подробнее)