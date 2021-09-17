У жилых домов в селе Николаевка вспыхнул сильный пожар

Существовала угроза, что огонь распространится на дома и электроподстанцию. Фото: МЧС ДНР

16 сентября в поселке Николаевка, что расположен в пригороде Луганска, возле жилых домов произошло масштабное возгорание сухостоя. Огнем уничтожено порядка полутора гектаров территории. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— На место происшествия незамедлительно был направлен дежурный караул части специальной пожарной техники и сотрудники центра управления в кризисных ситуациях. По указанному адресу спасатели наблюдали горение сухостоя, — говорится в сообщении.

Как отметили в спасательном ведомстве, существовала угроза, что огонь распространится на дома местных жителей и электроподстанцию. Тогда сотрудники спасательного ведомства начали оперативно тушить возгорания с помощью хлопушек и пожарного ствола.

— Действуя четко и оперативо, огнеборцы спасли жилые дома и электроподстанцию от пожара, — добавили в МЧС.

На тушение пожара понадобилось чуть больше часа. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток в Луганске получил ранения от взрыва, предположительно, запала гранаты

Сейчас ребенок находится в клинической больнице (подробнее)