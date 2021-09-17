Женщинам-военным с маленькими детьми разрешили досрочно уволиться с военной службы в ДНР

Женщины-военные в ДНР получили право досрочно уйти со службы. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой – первая женщина среди Героев Донецкой Народной Республики

Депутаты Народного Совета ДНР приняли поправки в законы, которые регулируют мобилизацию и несение воинской службы на территории Республики. В документ добавили основания для досрочного увольнения женщин-военнослужащих.

— Законопроектом предлагается дополнить категорию военнослужащих женского пола, имеющих право на досрочное увольнение с военной службы, взяв за основу опыт законодательного регулирования Российской Федерации. Принятие проекта закона позволит усовершенствовать правовое регулирование отношений в сфере воинской обязанности и военной службы, — пояснил председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец.

Теперь досрочно уйти с военной службы может женщина с одним или несколькими детьми, чей возраст младше 16 лет, а также военнослужащие на сроке беременности не менее 22 недель.

На отсрочку призыва могут претендовать еще опекуны и попечители несовершенных родственников. Это касается тех случаев, когда нет других лиц, которые обязаны содержать их по закону. Также в этот список вошли военнослужащие, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, или трех детей на иждивении возрастом до 16 лет.

Законопроект поправок принят в двух чтениях и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте парламента ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ввели уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков в интернете

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет (подробнее)