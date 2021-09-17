Горняки в ЛНР добыли один миллион тонн угля

Очередной рекорд по добыче угля поставили горняки шахтоуправления "Краснодонское" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ЛНР горняки шахтоуправления «Краснодонское» с начала года добыли один миллион тонн угля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской топливной компании «Востокуголь».

— Сегодняшний успех – это стимул для дальнейших достижений. В нынешнем производственном достижении огромная заслуга всего коллектива. Сегодня как никогда ценна каждая добытая тонна, ведь это залог и заработной платы, и стабильности. Я от всей души поздравляю тружеников шахтоуправления с праздником, — отметил директор шахтоуправления «Краснодонское» Юрий Крыжановский.

В состав шахтоуправления на сегодняшний день входят четыре шахты. На данный момент уголь добывают из семи лав. Их них два забоя запустили в работу только в этом году – на шахте имени Николая Баракова и шахте «Молодогвардейская».

Напомним, что 9 августа горняки «Востокугля» добыли четвертый с начала года миллион тонн угля. По традиции, у ствола шахты горняков встречал коллектив шахтоуправления с цветами и шампанским.

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