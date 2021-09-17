Киев отменил инициированное им же экстренное заседание подгруппы по безопасности

Украинская сторона пыталась обвинить Народную милицию ЛНР в обстреле Счастья. Фото: пресс-центр штаба ООС

Украинская сторона переговоров отменила внеочередную видеоконференцию подгруппы по безопасности, которую сама же инициировала ранее. На встрече должна была пойти речь об инциденте в подконтрольном ВСУ городе Счастье.

— Сложившаяся ситуация лишь подтверждает тот факт, что Украина использует переговорную площадку с целью поддержания имиджа жертвы, которой, к сожалению, «удобно», что на территории Донбасса уже который год продолжается вооруженный конфликт, а показное стремление Киева к миру – всего лишь политический пиар, — отметил представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров.

Напомним, ранее в новостном пространстве Украины начали распространяться сообщения о том, что утром 16 сентября был ранен руководитель военно-гражданской администрации Счастья Александр Дунец. Якобы это произошло в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР. В Луганске опровергли эту информацию.

Чтобы следующая встреча не оказалась безрезультативной представители ДНР в подгруппе предложили предметно обсудить параметры работы координационного механизма по предотвращению нарушений режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В утреннем обстреле севера Донецка были ранены три мирных жителя

У пострадавших диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы (подробнее)