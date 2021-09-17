В Донецке проверили «заминированные» больницы

Спецслужбы проверили здания больниц Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Информация о минировании зданий Республиканской детской клинической больницы и Республиканской клинической туберкулезной больницы в Донецке не подтвердилась. Об этом сообщили глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в социальной сети.

О минировании медицинских учреждений стало известно около 12 часов 17 сентября. Анонимные сообщения поступили в администрацию города и правоохранителям. На место сразу же выехали две группы представителей специальных служб.

Напомним, в Донецкой Народной Республике ужесточили наказание за ложные сообщения о готовящемся взрыве. За это предусматривается штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, или штраф в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, или лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

Ужесточить законодательство было решено после инцидента 1 марта. Тогда анонимные сообщения о минировании получили более 30 донецких школ. Все сообщения также оказались ложными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В утреннем обстреле севера Донецка были ранены три мирных жителя

У пострадавших диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы (подробнее)