Медики в ДНР сделали больше 900 исследований на COVID-19 за сутки

36,1% тестов на COVID-19 дали положительный результат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки на лечение от коронавирусной инфекции в медучреждения ДНР поступили 434 человека. У большей части пациентов диагноз подтвердился на основе результатов теста на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— 16 сентября проведено 922 исследования, из них выявлено 333 случаев заболевания (36,1 %) и у 101 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

При этом за сутки также сняли с учета с полным выздоровлением 227 человек и скончались еще 34 пациента по причине тяжелого течения болезни.

Таким образом, за весь период пандемии в Донецкой Народной Республике было выявлено 61 834 случая заболевания коронавирусом. Из них 49 478 человек выздоровели, 7 802 пациента продолжают лечение, 4 554 побороли болезнь.

В связи с ростом числа заболевших COVID-19 в Республике по-прежнему действуют некоторые ограничительные меры. В том числе местным жителям рекомендуют носить маски и пользоваться антисептиками в общественных местах.

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