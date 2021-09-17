В ЛНР зарегистрировали 10 летальных случаев от COVID-19

На лечение поступили 247 пациентов с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В ЛНР обновилась статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на лечение поступили 247 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Также за указанный период 95 человек побороли болезнь. После получения двух отрицательных тестов на COVID-19 их сняли с учета в медучреждениях. Зарегистрировано 10 новых случаев смерти среди пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 17 сентября в ЛНР были подтверждены 11 042 случая заражения коронавирусом. Из них 1 498 пациентов продолжают лечение, вылечились 8 449 человек, летальных случаев 1 095.

Напомним, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд ограничительных мер. В том числе они коснулись изменения режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта. Жителям Республики советуют соблюдать профилактические меры – носить защитные маски, избегать мест массового скопления людей и чаще пользоваться антисептиком для рук.

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