В утреннем обстреле севера Донецка были ранены три мирных жителя

Кроме пострадавших в населенном пункте зафиксированы еще разрушения в семи домах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром 17 сентября украинская армия открыла огонь по густонаселенному району на севере Донецка – поселок шахты «Октябрьская». В результате обстрела пострадали три мирных местных жителя. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела получили ранение мирные жители, проживающие по адресу пр-т Колхозный, 1А: мужчина 1987 г.р. (осколочное ранение правого бедра); мужчина 1991 г. р. (минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, кисти, поясничной области). Также по адресу ул. Васильченко, 37 получил ранение мужчина 1963 г.р. (минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области), — говорится в сообщении.

Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметра. Кроме пострадавших зафиксированы еще разрушения в семи домах. Преимущественно повреждены остекление и фасады зданий. По двум адресам было прямое попадание на территории придомовых участков.

— Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной, — добавили в Представительстве. — Запрошены дополнительные гарантии безопасности для безопасной работы МЧС на месте инцидента.

Оперативно-наблюдательная группа Представительства ДНР в Совместном центре выехала на место обстрелов для уточнения последствий и характера обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Подмосковье в реабилитационном центре «Созвездие» помогают раненым детям из Донбасса

Советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко рассказала «КП» истории детей, которые пострадали в результате обстрелов ВСУ (подробнее)