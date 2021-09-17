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Общество17 сентября 2021 9:36

Первая группа жителей ЛНР отправилась в Россию для голосования на выборах

Автобусы, которые доставят жителей Республики на избирательные участки, сегодня утром выехали из Луганска
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Поездки на избирательные участки организовали для тех, кто не подал заявление на дистанционное голосование

Поездки на избирательные участки организовали для тех, кто не подал заявление на дистанционное голосование

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая группа жителей ЛНР отправилась в Ростовскую область для участия в выездном голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Автобусы выехали сегодня утром из Луганска с Ярмарочной площади и Республиканского вокзального комплекса.

Выезд на территорию Российской Федерации предусмотрен для тех жителей ЛНР с российским гражданством, кто не подавал заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Так что для них были организованы централизованные автобусные рейсы. Занять место можно было с 10 по 16 сентября в местных информационных центрах.

В поездке при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, паспорт ЛНР и медицинскую маску. После голосования для избирателей предусмотрено свободное время, которое они могут потратить для личных нужд.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. По состоянию на середину июня 2021 года гражданство РФ в упрощенном порядке получили уже более 250 тысяч жителей ЛНР.

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