В ЛНР зафиксировали один обстрел со стороны Украины за сутки

Обстрелу ВСУ подвергся район населенного пункта Калиново. Фото: архив пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки вооруженных формирования Украины в Донбассе один раз нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении говорится, что обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново. Это произошло около десяти часов вечера. Противник применил автоматические гранатометы на станке. Всего было сделано 29 выстрелов.

На данный момент уточняется информацию о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры.

Также в Представительстве ЛНР в Совместном центре отметили, что специальная мониторинговая миссия зафиксировала и другие нарушения. Беспилотник малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS во время полета вблизи населенного пункта Золотое.

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