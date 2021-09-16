Тушение склада питьевой воды в Донецке заняло около двух часов

К моменту прибытия пожарных крыша была практически полностью охвачена огнем. Фото: МЧС ДНР
Ликвидация пожара на складе производителя питьевой воды в Донецке заняла около двух часов. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.
- Было установлено, что горение происходит на складе готовой продукции. Кроме этого, частично обрушилась кровля и сложилась угроза распространения огня на трехэтажную административную часть здания, - рассказали спасатели.
Сообщается, что к моменту прибытия пожарных крыша была практически полностью охвачена огнем. На разведку отправились четыре звена газодымозащитной службы.
- Спасатели провели эвакуацию 12 баллонов с углекислотой из подвала здания, - уточнили в спасательном ведомстве.
Пожар тушили около полутора часа. Для его ликвидации привлекли 15 единиц техники и 70 человек личного состава.
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