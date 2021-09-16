В ЛНР ответили на обвинения Украины в обстреле подконтрольного ей города Счастье

За рекой Северский Донец - город Счастье, подконтрольный ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Луганской Народной Республике опровергли обвинения Киева в обстреле подконтрольного ему города Счастье, где, по заявлению украинской стороны, получил ранения глава военно-гражданской администрации Александр Дунец. Расстояние до указанного места превышает технические возможности вооружения, в применении которого обвиняют военнослужащих ЛНР. Об этом заявила пресс-секретарь делегации Республики на минских переговорах Мария Ковшарь.

Она отметила, что речь, скорее, идет о постановочном самообстреле от Украины. Ведь на ответное предложение Луганска предметно разобраться во всех обстоятельствах инцидента и провести встречу представителей сторон прямо на месте по видеосвязи реакции Киева не последовало.

- Видимо, Украине нужно не изучение реальных обстоятельств, а некое «обсуждение» непонятных заявлений, предпринимаемое исключительно для сотрясения воздуха, поскольку никаких материалов, подтверждающих обстоятельства обстрела города Счастье, нам не предоставили и не позволяют изучить на месте, - сказала Ковшарь.

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