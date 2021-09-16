Погода в Донецке: 17 сентября в столице будет пасмурно, без осадков

На смену ясному утру в столицу придут облачный день и пасмурный вечер Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На смену ясному утру в столицу Донецкой Народной Республики придут облачный день и пасмурный вечер. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит +5…+14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+22 градусов по Цельсию.

Ветер юго-западный, со скоростью до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-747 миллиметров ртутного столба.

17 сентября в народе отмечают день памяти иконы Божией Матери, называемой «Неопалимая Купина». В этот день наши предки ходили на рассвете слушать последнее пение птиц, которые улетали на юг. И внимательно следили за воронами: если те садились головами в разные стороны - то день обещал быть безветренным, а если в одну и как можно ближе к деревьям - ждали ветров.

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