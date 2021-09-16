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Общество16 сентября 2021 19:53

В ДНР обеспечат безопасный проезд для желающих проголосовать в России

Для этого саперы обследуют участки дорог по пути следования автобусных рейсов
Ирина ДМИТРИЕВА
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Работники МЧС проверили около 50 километров обочин. Фото: МЧС ДНР

Работники МЧС проверили около 50 километров обочин. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике обеспечат безопасность жителей, желающих принять участие в предстоящих выборах Госдумы России. Для этого спасатели обследуют участки дорог по пути следования автобусных рейсов с голосующими, заявили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Для обеспечения безопасности и предупреждения террористических актов личный состав отряда пиротехнических работ республиканского спасательного центра проводит комплекс мероприятий по обследованию на наличие взрывоопасных предметов на пути следования автобусов с жителями ДНР, изъявившими желание проголосовать в Ростовской области, - рассказали в ведомстве.

Саперы уже обследовали участки автодорог, которые примыкают к таможенным постам на границе с Россией. Они проверили около 50 километров обочин и не обнаружили угроз. Уточняется также, что во время выборов на пунктах пропуска в российском направлении будут дежурить рабочие группы МЧС.

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Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин (подробнее)