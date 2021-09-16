В Донецке горел цех по производству питьевой воды

На место чрезвычайного происшествия выехали пожарные расчеты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецке произошел крупный пожар - загорелся цех по производству питьевой воды, известной жителям под торговой маркой «Серебряный колодец». Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

- В Киевском районе города по проспекту Таманский, 20 произошло возгорание в цеху по производству воды «Серебряный колодец», - написал мэр.

Уточняется, что жертв и пострадавших среди населения нет. На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные расчеты.

Напомним, ровно неделю назад крупный пожар произошел также на Донецком металлургическом заводе. Возгорание обнаружили ранним утром в кислородном цеху предприятия. В прошлый раз пожар на ДМЗ был в августе. Тогда сообщалось о горении открытой территории рядом с заводом. Сами объекты предприятия не пострадали.

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