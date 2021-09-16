На юге ДНР под обстрел украинских войск попала ремонтная бригада РЭС

Обстрел начался ровно к тому моменту, когда энергетики закончили монтировать оборудование. Фото: Минуглеэнерго ДНР

Ремонтная бригада Тельмановского РЭС была обстреляна сегодня киевскими силовиками. Инцидент произошел утром, во время восстановительных работ на юге Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Под огонь вооруженных формирований Украины попала аварийно-ремонтная бригада «Региональной энергопоставляющей компании», которая восстанавливала электроснабжение жителей Новоласпы, - рассказали в ведомстве.

Уточнятся, что работники РЭС занимались заменой силового трансформатора подстанции, которая питает поселок. За несколько минут до обстрела аварийщики услышали звук приближающегося к ним беспилотника.

Обстрел начался ровно в тот момент, когда энергетики закончили монтировать оборудование. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас энергоснабжение поселка полностью восстановлено.

Напомним, сегодня утром под обстрелом ВСУ оказался также поселок Еленовка под Донецком, где чуть не пострадали дети. Наблюдатели сообщили о многочисленных повреждениях транспорта и жилья.

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