Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 сентября 2021 17:57

На юге ДНР под обстрел украинских войск попала ремонтная бригада РЭС

Аварийщики занимались восстановлением электроснабжения в поселке Новоласпа
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обстрел начался ровно к тому моменту, когда энергетики закончили монтировать оборудование. Фото: Минуглеэнерго ДНР

Обстрел начался ровно к тому моменту, когда энергетики закончили монтировать оборудование. Фото: Минуглеэнерго ДНР

Ремонтная бригада Тельмановского РЭС была обстреляна сегодня киевскими силовиками. Инцидент произошел утром, во время восстановительных работ на юге Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Под огонь вооруженных формирований Украины попала аварийно-ремонтная бригада «Региональной энергопоставляющей компании», которая восстанавливала электроснабжение жителей Новоласпы, - рассказали в ведомстве.

Уточнятся, что работники РЭС занимались заменой силового трансформатора подстанции, которая питает поселок. За несколько минут до обстрела аварийщики услышали звук приближающегося к ним беспилотника.

Обстрел начался ровно в тот момент, когда энергетики закончили монтировать оборудование. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас энергоснабжение поселка полностью восстановлено.

Напомним, сегодня утром под обстрелом ВСУ оказался также поселок Еленовка под Донецком, где чуть не пострадали дети. Наблюдатели сообщили о многочисленных повреждениях транспорта и жилья.

Читайте также

Под Донецком появились боевики печально «знаменитого» украинского нацбатальона

После прибытия каратели начали заниматься мародерством (подробнее)