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Здоровье16 сентября 2021 17:32

Коронавирус в ЛНР стал причиной смерти 13 жителей

Медики продолжают фиксировать новые случаи летального исхода болезни
Ирина ДМИТРИЕВА
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Последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция

Последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция

Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались еще несколько жителей в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы 13 летальных случаев, - заявили в ведомстве.

Кроме того, медики сообщили о 94 новых заболевших за сутки. За это же время 106 пациентов пошли на поправку.

Таким образом, за все время пандемии в Республике коронавирус был обнаружен и подтвержден у 10765 жителей. Уже прошли лечение и выписались из больниц в общей сложности 8354 человека. А 1085 пациентов скончались, так и не сумев побороть болезнь.

Тем временем в ДНР заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. В связи с ростом заболеваемости в Республике разворачивают новые госпитальные базы по оказанию помощи пациентам с ковидом.

- К настоящему времени организованы 38 госпитальных баз для оказания медицинской помощи на всех этапах лечения, включая реабилитацию после перенесенной инфекции. Сейчас они заполнены практически на сто процентов, - сказали в Минздраве.

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