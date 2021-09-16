В Шахтерске откроют центр обслуживания для абонентов «Феникса»

Собственный оператор мобильной связи появился в Республике в 2015 году. Фото: официальный сайт ДНР

В городе Шахтерск появится свой центр для обслуживания абонентов республиканского оператора связи «Феникс». Об этом сообщили в Министерстве связи Донецкой Народной Республики.

- Он станет уже шестым по счету в Республике. Сейчас такие центры работают в Донецке, Макеевке, Горловке и Новоазовске, - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минсвязи, в открывшемся офисе жители смогут пополнить счет мобильного телефона, восстановить утерянный номер, приобрести сим-карту, а также проконсультироваться со специалистами по работе мобильной сети.

Новый центр откроется в Шахтерске 17 сентября. Он расположен на улице Ленина, 65 в районе автомобильной трассы Донецк - Снежное.

Напомним, «Феникс» стал первым оператором мобильной связи в Республике. Был запущен в работу в 2015 году после приостановления деятельности украинских операторов Kievstar и Life на территории ДНР.

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