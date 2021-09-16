Советник по здравоохранению Главы ДНР Ольга Долгошапко: В Республике увеличивается количество детей-инвалидов

Советник по здравоохранению Главы ДНР, врач акушер-гинеколог, профессор Ольга Долгошапко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР увеличивается количество детей-инвалидов детства. Это связано с тем, то с каждым годом ухудшается здоровье будущих мам. Больные подростки, которые становятся родителями, не могут дать здоровое потомство. Об этом «КП» заявила советник по здравоохранению Главы ДНР, врач акушер-гинеколог, профессор Ольга Долгошапко.

- Это то, над чем работает вся служба охраны материнства и детства Донецкой Народной Республики. Задача здравоохранения – по возможности, следить за здоровьем подрастающего поколения, помогать больным подросткам рожать здоровых детей, - говорит Ольга Николаевна.

Пагубно на репродуктивной системе отражаются вредные привычки: курение сигарет и новомодных вейпов (электронных сигарет, мини-кальянов) – доказано, что они вредны.

Не меньшую опасность представляет собой злоупотребление алкоголем. Свою «лепту» вносят и стрессы. Да и перенесенные женщиной во время беременности различные инфекционные заболевания, особенно вирусного происхождения. Например, герпесную инфекция («краснуху») будущая мама переносит легко: в виде респираторки, а весь вирус устремляется к плоду и у ребенка, если он выживет, потом могут быть серьезные проблемы, вплоть до детского церебрального паралича. На сегодня в Республике 6 051 ребенок-инвалид.

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