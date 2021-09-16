«Почта Донбасса» ввела новую услугу - перевод документов на русский

Новым сервисом можно будет воспользоваться в 20 единых центрах связи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Почта Донбасса» запустила новую услугу - теперь клиентам помогут перевести документы с 24 иностранных языков на русский. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия.
- Мы являемся агентом бюро переводов и осуществляем прием документов на перевод и выдачу переведенных документов, - пояснили почтовики.
Уточняется, что новым сервисом можно будет воспользоваться в 20 единых центрах связи. Большая часть из них расположена в столице Донецкой Народной Республики, но они есть также и в других городах - Шахтерске, Макеевке, Харцызске, Енакиево, Снежном, Амвросиевке и прочих.
Условия использования нового сервиса и адреса единых центров связи размещены на официальном сайте почтовой службы. Отмечается, что перевод документов может занять от 2 до 4 дней. Он осуществляется с украинского, английского, немецкого, итальянского, казахского, арабского и других языков мира.
Читайте также
«Пускай Россия заберет нас вместе с вокзалом!» В Донецке отреагировали на инициативу МВД РФ по программе переселения соотечественников
В российском ведомстве подготовили проект указа для жителей ДНР и ЛНР (подробнее)