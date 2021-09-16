«Почта Донбасса» ввела новую услугу - перевод документов на русский

Новым сервисом можно будет воспользоваться в 20 единых центрах связи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Почта Донбасса» запустила новую услугу - теперь клиентам помогут перевести документы с 24 иностранных языков на русский. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия.

- Мы являемся агентом бюро переводов и осуществляем прием документов на перевод и выдачу переведенных документов, - пояснили почтовики.

Уточняется, что новым сервисом можно будет воспользоваться в 20 единых центрах связи. Большая часть из них расположена в столице Донецкой Народной Республики, но они есть также и в других городах - Шахтерске, Макеевке, Харцызске, Енакиево, Снежном, Амвросиевке и прочих.

Условия использования нового сервиса и адреса единых центров связи размещены на официальном сайте почтовой службы. Отмечается, что перевод документов может занять от 2 до 4 дней. Он осуществляется с украинского, английского, немецкого, итальянского, казахского, арабского и других языков мира.

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