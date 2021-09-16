Денис Пушилин выступил с обращением по случаю предстоящих выборов Госдумы России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Накануне предстоящих выборов Госдумы РФ Денис Пушилин обратился к жителям Донбасса, которые имеют также и российские паспорта. Их участие в голосовании Глава ДНР считает еще одним шагом на пути интеграции региона с Россией. По словам Пушилина, от решения людей зависит, каким будет завтра их общий дом.

- Мы граждане России, и с каждым днем нас становится больше. Нам дорога судьба нашей Большой Страны, и очень важно, по какому пути пойдет ее развитие, - считает руководитель Республики.

Денис Пушилин призвал соотечественников воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в предстоящих выборах.

- Это гражданский долг каждого гражданина России. Это забота о нашем будущем, будущем нашей Родины и будущем наших детей. Я обязательно воспользуюсь своим правом. Мы решаем, каким завтра будет наш дом - Россия, - подчеркнул Глава ДНР.

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