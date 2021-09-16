За сутки коронавирус в ДНР обнаружили более чем у 500 жителей

Эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заболеваемость коронавирусом в ДНР неуклонно растет. Наличие опасной инфекции обнаружили еще у 529 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 15 сентября провели 969 новых лабораторных исследований, в ходе которых выявили 433 случая заболевания, а у 96 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за все время пандемии в ДНР коронавирусная инфекция была обнаружена и подтверждена у 61400 пациентов. Из них 49251 человек уже пролечились и выздоровели, 7629 продолжают проходить курс лечения, а вот 4520 жителей, к сожалению, не перенесли болезнь и умерли. Кроме того, результаты экспресс-тестов показали, что 2255 жителей ДНР уже переболели Covid-19 раньше.

Медики также сообщают о 263 новых случаях обнаруженных пневмоний. Из них в больницы госпитализирован 181 больной с воспалением легких.

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