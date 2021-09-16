Украинские войска выпустили по территории ДНР 25 гранат и мин

Днем ранее киевские войска нарушили перемирие пять раз. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки территория ДНР подвергалась украинским обстрелам три раза. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 25 единиц, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что под удар противника попали окрестности города Ясиноватая на донецком, поселка шахты имени Гагарина на горловском и села Ленинское на мариупольском направлениях. Их обстреляли из крупнокалиберных минометов, гранатометов РПГ и СПГ.

Представители Донецкой Народной Республики добавили, что все попытки задействовать координационный механизм для восстановления режима тишины снова не увенчались успехом по вине украинской стороны.

Напомним, днем ранее киевские войска нарушили перемирие пять раз. А сегодня утром они обстреляли из минометов поселок Еленовку и село Веселое под Донецком.

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