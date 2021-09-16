За время войны в Донбассе в ДНР разминировали более 38 тысяч гектаров полей и 7 тысяч километров дорог

На полигоне бойцы саперных подразделений оттачивают свои навыки. Фото: МЧС ДНР

За период вооруженного конфликта в Донбассе саперы Донецкой Народной Республики обследовали более 38 тысяч гектаров полей и свыше 7,5 тысяч километров автомобильных дорог. За это время они нашли и обезвредили 135 747 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

В ведомстве уточнили, что бойцы саперных подразделений постоянно совершенствуют свои навыки и отрабатывают слаженность действий при разминировании территории Республики. На днях на одном из учебных полигонов они учились подрывным работам в грунтах и скальных породах.

- Сотрудники отряда отработали упражнения по выбросу грунта с образованием котлована заданных размеров взрывным способом, - рассказали в МЧС.

Для этого саперы рассчитали количество необходимых взрывчатых веществ и глубину закладки, после чего установили их и по команде «огонь» произвели подрыв из укрытия.

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