Для жителей Донецка будут дополнительные бесплатные автобусные рейсы для голосования в России

Автобусы будут отправляться 17, 18 и 19 сентября в 8:00 от здания администрации Донецка. Фото: АГ Донецка

Для жителей города Донецка, которые желают проголосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации на избирательных участках в Ростовской области, но не успели предварительно записаться на поездку, будут организованы дополнительные бесплатные автобусные рейсы. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Отправление автобусов будет осуществляться 17, 18 и 19 сентября в 8:00 от здания администрации Донецка, расположенного по адресу: улица Артема, 98, - уточнил Кулемзин.

Он отметил, что принять участие в поездке могут граждане Российской Федерации, проживающие на территории Донецка и не зарегистрированные на дистанционное электронное голосование.

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