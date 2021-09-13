ВСУ обстреляли Новоласпу и Ленинское на юге ДНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Под удары попали села Новоласпа и Ленинское на юге, - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские силовики применяли для обстрела территории Республики 120-миллиметровые минометы и подствольные гранатометы

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 20 единиц, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Напомним, утром 13 сентября вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу пригород Ясиноватой и окраину Горловки

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