Кто приехал в Донецк на празднование Дня освобождения Донбасса

На празднование Дня освобождения Донбасса столицу Донецкой Народной Республики посетят делегации из трех стран. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

- В праздничных мероприятиях примут участие гости из Российской Федерации, Луганской Народной Республики и Южной Осетии», - говорится в сообщении. - Среди гостей президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы РФ Александр Карелин и Александр Вайнберг, депутаты Государственной Думы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Андрей Козенко и другие.

Отмечается, что делегаты примут участие в съезде ветеранов «Защитники Донбасса», который пройдет на Саур-Могиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делал Герой России, космонавт – испытатель Роскосмоса Евгений Тарелкин в Горловке

О визите офицера сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько (подробнее)