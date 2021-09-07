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Общество7 сентября 2021 20:37

Кто приехал в Донецк на празднование Дня освобождения Донбасса

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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На празднование Дня освобождения Донбасса столицу Донецкой Народной Республики посетят делегации из трех стран. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

- В праздничных мероприятиях примут участие гости из Российской Федерации, Луганской Народной Республики и Южной Осетии», - говорится в сообщении. - Среди гостей президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы РФ Александр Карелин и Александр Вайнберг, депутаты Государственной Думы Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Андрей Козенко и другие.

Отмечается, что делегаты примут участие в съезде ветеранов «Защитники Донбасса», который пройдет на Саур-Могиле.

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