Авария на шахте «Красный партизан» в ЛНР: Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия

Создана правительственная комиссия для расследования причин аварии на шахте «Красный партизан» в Свердловском районе, в результате которой девять человек погибли, 19 травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

- Создана правительственная комиссия, которая будет расследовать причины аварии, - говорят в спасательном ведомстве.

В МЧС ЛНР рассказали, что руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам.

- Сотрудники психологической службы МЧС работают с родственниками, которые потеряли вследствие аварии своих близких, - сказали спасатели.

Напомним, вечером 6 сентября на шахте «Красный партизан» оборвался канат транспортной кабины (клети), предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу.

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