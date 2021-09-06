В центре Донецке спасатели спустили по лестнице с пятого этажа мужчину, пострадавшего на пожаре

Пожарные сработали оперативно. Фото: МЧС ЛНР

5 сентября в Калиниском районе Донецка возник пожар. загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного дома №52 на бульваре Шевченко. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели ГПСО Донецка спустили с балкона квартиры по автолестнице мужчину 1984 года рождения и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в горбольницу №3, - говорится в сообщении.

Огнем уничтожена бытовая техника, 4 межкомнатные двери, домашние вещи и мебель на площади 9 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекались 5 спецмашин и 15 спасателей.

В тот же день в Торезе на улице Харьковская погиб 53-летний мужчина. Его тело обнаружили на месте пожара в частном нежилом доме.

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