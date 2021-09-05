Пропускная способность гумкоридора «Новотроицкое – Еленовка» увеличилась

Правила прохождения границы между Украиной и ДНР остались прежние Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Через гуманитарный коридор на контрольном пункте въезд-выезда «Новотроицкое – Еленовка» 3 сентября прошли порядка 600 человек. Для сравнения еще в мае за сутки границу пересекали около 200 человек.

Как отмечают в пресс-службе МЧС ДНР, в пятницу в Донецк прибыл 361 человек с подконтрольной Киеву территории. Также запущено 56 транспортных средств. В обратном направлении проследовали 239 человек и 41 транспортное средство.

В следующий раз гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» будет работать 6 сентября. В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 9.00 до 16.30 часов.

Правила прохождения границы остались прежние. Для выезда из ДНР необходимо иметь прописку на территории Украины, а для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

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