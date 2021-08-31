Погода в Донецке: 1 сентября будет пасмурно, но без осадков

Небо в столице Республики будет ясным только с утра Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода. Небо будет ясным только лишь утром, а уже после полудня его затянут облака. Осадков не предвидится, обещают синоптики.

Утром столбики термометров покажут за окном +17…+22 градуса тепла, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов по Цельсию.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, атмосферное давление составит 742-743 миллиметра ртутного столба.

1 сентября православная церковь чтит память святого Андрея Стратилата. С этого дня уже возможны заморозки на земле. Растения потихоньку приобретают цвета осени - листья березы желтеют, у а у лещины начинается листопад. Предки заметили, что если в эту пору дует северный ветер - осень будет холодной, а если южный - будет тепло.

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