Донецк инициирует экстренную встречу переговорной группы в Минске

Полномочный представитель Донецкой Народной Республики на минских переговорах, министр иностранных дел Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Донецк выступил с предложением провести экстренное заседание минской подгруппы по безопасности из-за нарастания военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Мы инициировали проведение внеочередного переговорного раунда заседания рабочей группы по вопросам безопасности завтра, 1 сентября, в 11.00 утра - с целью незамедлительного принятия эффективных мер для прекращения эскалации на линии соприкосновения. Соответствующее уведомление направили Главе миссии ОБСЕ, - рассказала полпред.

Наталья Никонорова уточнила, что ситуация в зоне конфликта усугубляется с каждым днем. Только с 25 августа по нынешнее время украинские войска выпустили по территории Республики почти 300 гранат и мин. Получили ранения 5 мирных жителей, были повреждены 17 домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры, 2 автомобиля. Министр связывает это обострение с предстоящей встречей украинского президента Зеленского и президента США.

- На сегодняшний день мы снова наблюдаем попытку Киева услужить Вашингтону, - говорит полпред.

Читайте также

Украинская армия нанесла минометный удар по поселку Старомихайловка в ДНР

Обстрел велся со стороны подконтрольного Украине города Красногоровка (подробнее)