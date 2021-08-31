Украинская армия нанесла минометный удар по поселку Старомихайловка в ДНР

Киевские военные не только не снижают, но даже напротив - увеличивают плотность обстрелов Республики. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем украинская армия открыла минометный огонь по западным окраинам Донецка. В зоне поражения оказался поселок Старомихайловка, по которому выпустили с десяток мин. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 14.25. По направлению от Красногоровки к Старомихайловке были выпущены 9 снарядов калибром 120 миллиметров, - сообщили наблюдатели.

Уточняется, что попытки представителей Республики в СЦКК задействовать координационный механизм для восстановления режима тишины украинская сторона по-прежнему игнорирует. Киевские военные не только не снижают, но даже напротив - увеличивают плотность обстрелов ДНР. Сегодня они также накрыли прицельным огнем прифронтовой поселок Александровка, расположенный в западной части столицы. В результате пострадал жилой дом.

Читайте также

В Донецке прошел траурный митинг по случаю третьей годовщины со дня гибели Александра Захарченко

Мероприятие провели возле бюста первого Главы ДНР в парке Ленинского Комсомола (подробнее)