В ЛНР зафиксировали еще 5 смертей от COVID-19

За все время в Луганской Народной Республике были подтверждены 8929 случаев заражения жителей коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали еще несколько смертей от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали пять летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, за все время пандемии в ЛНР болезнь завершилась смертью для 887 пациентов, у которых врачи обнаружили COVID-19.

Всего по состоянию на 31 августа в Луганской Народной Республике были подтверждены 8929 случаев заражения жителей коронавирусом. Из них все еще болеют 939 человек, а вот 7103 пациента уже пошли на поправку и выписались из больниц. Причем 15 человек были сняты с учета только за минувшие сутки.

Напомним, в новом учебном году школы и вузы ЛНР переведут на очно-заочный формат работы. Новые требования утвердила Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия. Так, к примеру, были установлены четкие нормы наполняемости классов и условия проведения массовых мероприятий. В образовательных учреждениях будут также следить за строгим выполнением всех противоэпидемических норм.

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