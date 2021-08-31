В поселке Александровка под Донецком обстрелом ВСУ поврежден жилой дом

Украинская армия наращивает плотность обстрелов Республики (архивное фото)
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Сегодня украинская армия накрыла прицельным огнем прифронтовой поселок Александровка, расположенный в западной части Донецка. В результате пострадал жилой дом. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Со стороны вооруженных формирований Украины был открыт огонь по западной окраине Донецка - поселку Александровка. В результате обстрела зафиксированы повреждения стекол и входной двери жилого дома, расположенного по адресу: улица Шевченко, 297, - заявили наблюдатели.
В представительстве уточняют всю имеющуюся на данный момент информацию о последствиях инцидента.
Напомним, украинская армия стала наращивать обстрелы гражданских объектов на территории ДНР. Только за последние пять дней в Республике были повреждены две школы и 11 жилых домов. Кроме того, украинские силовики ранили трех мирных жителей - двух детей в Горловке и мужчину в Донецке.
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