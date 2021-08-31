В России открыли уголовные дела против украинских силовиков за ранение мирных жителей в Донецке и Горловке

В Следкоме уверяют - рано или поздно командиры украинской армии предстанут перед судом. Фото: штаб «ООС»

В Следственном комитете России завели уголовные дела после ранения украинской армией двух детей в Горловке и мужчины в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе федерального государственного органа.

По данным следователей, в обоих случаях киевские силовики вели прицельный огонь.

- Обстрелы украинскими военнослужащими гражданской инфраструктуры, где нет никаких военных объектов, направлены на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью гражданских лиц, проживающих на этой территории и не участвующих в вооруженном конфликте, - напомнили в Следкоме.

Отмечается, что в отношении украинских командиров заведены уголовные дела по части 1 статьи 356 УК РФ - применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации.

- Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, - подчеркнули в Следственном комитете.

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