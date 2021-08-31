Коронавирусом в ДНР заболели за день более 300 жителей

Медики продолжают выявлять новых носителей COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 330 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 30 августа провели 704 лабораторных исследования, в ходе которых выявили 292 случая заболевания, а у 38 пациентов диагноз «COVID-19» был установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что за прошедшие выходные - 28 и 29 августа - исследования на ковид в Республике не проводились. По данным министерства, в этот период были сняты с учета после выздоровления 224 человека, еще 20 пациентов скончались от последствий тяжелой болезни.

Таким образом, за все время пандемии в ДНР были подтверждены уже 56336 случаев заражения CОVID-19. Пошли на поправку 45437 человек, все еще продолжают лечиться в больницах 6805 пациентов, умерли от коронавируса 4094 жителя.

Читайте также

Глава ДНР напомнил педагогам о важности вакцинации

Учителей призвали позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких (подробнее)