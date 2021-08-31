В Донецке прошел траурный митинг по случаю третьей годовщины со дня гибели Александра Захарченко

О горечи утраты, которую понес Донбасс, сказал нынешний Глава Республики Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке почтили память трагически погибшего три года назад Александра Захарченко. Жители собрались на траурном митинге у бюста первого руководителя ДНР, установленного на Аллее героев в парке имени Ленинского Комсомола.

На мероприятии присутствовали порядка 400 человек - представители органов власти, общественность, сослуживцы и родители покойного. О горечи утраты, которую понес Донбасс, сказал нынешний Глава Республики Денис Пушилин.

- Александр Захарченко взял на себя ответственность в самый трудный и переломный момент истории. Он был в числе первых, кто начал борьбу за свободный Донбасс. Мы помним его очень открытым, простым, жаждущим справедливости человеком. Именно этим он по праву заслужил уважение жителей, и именно таким он останется в нашей памяти, - отметил руководитель страны.

По словам Пушилина, первый Глава ДНР очень мечтал, чтобы Донбасс стал процветающим, он хотел победить агрессора и всей душой стремился в Россию. А потому лучшим свидетельством благодарности от потомков будет доведение до конца его дел.

- Воплощение его мечты будет самой лучшей памятью об Александре Захарченко, - сказал Денис Пушилин.

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