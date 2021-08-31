Украинские войска выпустили по селу Ленинское в ДНР 130 гранат

Все попытки Республики восстановить режим тишины украинская сторона игнорирует. Фото: штаб «ООС»

В прошедший день украинские войска сосредоточили свою огневую активность исключительно на одном населенном пункте Донецкой Народной Республики - селу Ленинское, расположенному в южной ее части. Его обстреляли несколько раз. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Зафиксированы три нарушения бессрочного режима прекращения огня со стороны Украины. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 130 единиц, - рассказали наблюдатели.

Как уточняется, 30 августа киевские войска вели интенсивный огонь только по одному селу в ДНР. При его обстрелах они пользовались самыми различными гранатометами - АГС, РПГ, СПГ, подствольным, а также стрелковым оружием.

- Все попытки Республики задействовать координационный механизм для установления режима тишины украинская сторона в СЦКК проигнорировала, - добавили в представительстве.

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