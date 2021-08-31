Леонид Пасечник: «Память о первом Главе ДНР навсегда останется в сердцах жителей Донбасса»

Глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Память о первом Главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко, жизнь которого трагически оборвалась три года назад вследствие украинской диверсии, навсегда останется жива для жителей Донбасса. Об этом заявил руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Александра Захарченко он характеризует, как человека большого мужества и чести.

- Циничная диверсия Киева три года назад оборвала жизнь первого Главы ДНР Александра Захарченко - настоящего патриота, героя и защитника Русского мира. Память о нем навсегда останется в сердцах тысячей жителей Донбасса! - написал Леонид Пасечник на своей странице в сети Твиттер.

Напомним, сегодня исполняется ровно три года с момента трагической гибели Первого Главы ДНР. В память о нем в Донецке проведут траурную акцию памяти, к которой могут присоединиться все желающие.

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